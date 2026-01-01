 New: 100 biomarkers for $190
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Heart Health Test in Pennsylvania

The complete heart panel (ApoB, Lp(a), LDL, HDL, Triglycerides, and hs-CRP) plus 100+ biomarkers, drawn in Pennsylvania.

Understand your heart for only $1,495 $190.

1 lab visit

160+ lab locations in Pennsylvania

ApoB, Lp(a), LDL, HDL, Triglycerides, and hs-CRP

Custom care plan from an MD

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What's in a heart health panel?

A heart health blood test measures the markers that actually drive cardiovascular risk, not just standard cholesterol: the artery-damaging particles (ApoB, LDL), the inherited risk factor Lp(a), and arterial inflammation (hs-CRP). Empirical includes all of them, plus 100+ other biomarkers, in a single blood draw for $190, with a care plan reviewed by a doctor.

160+ Lab Locations in Pennsylvania

Empirical draws blood at 160+ lab locations across 118 Pennsylvania cities through the Quest network, including Philadelphia, Pittsburgh, Erie, Harrisburg, and Monroeville. Most locations accept walk-ins.

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Frequently asked questions about heart health testing in Pennsylvania

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ApoB, Lp(a), LDL, HDL, Triglycerides, and hs-CRP plus 100+ biomarkers for $190, drawn at lab locations across Pennsylvania.

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