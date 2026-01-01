370+ Quest lab locations in California
Both track 100+ high-signal biomarkers, and Empirical draws at 370+ Quest lab locations across California, the same Quest network Function Health uses. The difference is the price and a care plan you can act on.
Empirical tests most of the same biomarkers as Function Health, then turns the results into an action plan.
|Feature
|Empirical Health
|Function Health
|Price
|$190/year
|$365/year
|Number of biomarkers
|100+
|100+
|ApoB (Apolipoprotein B)
|Lp(a) (Lipoprotein(a))
|hs-CRP (High-sensitivity CRP)
|Full lipid panel
|HbA1c
|Vitamin B12
|Add-on
|Folate
|Add-on
|Personalized nutrition plans
|Wearable integration
|Heart health risk scores
Comprehensive testing of cardiovascular, metabolic, nutritional, and inflammatory function.
My cholesterol has been high for several years. Empirical Health has helped me understand what this means for my health and how to improve it.
Teresa S.
Empirical Health draws blood through the Quest network across California, the same labs Function Health relies on. You'll find Quest patient service centers in Fresno, Los Angeles, Sacramento, San Jose, Bakersfield, Long Beach, San Francisco, and Stockton, and dozens of smaller towns, so most California residents have a location within a short drive. Booking takes a few minutes online, every result comes with a care plan reviewed by an MD, and the panel is $190/year (versus $365/year for Function Health).
All 375Quest lab locations in California
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3741 W Shaw Ave, Fresno, CA
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4182 N 1St St, Fresno, CA
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6307 N Fresno Street, Fresno, CA
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7035 N West Avenue, Fresno, CA
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7050 North Recreation Avenue, Fresno, CA
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7075 N. Maple Ave, Fresno, CA
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7355 N Palm Ave, Fresno, CA
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1127 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA
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1414 S Grand Ave, Los Angeles, CA
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1632 E. Cesar Chavez Ave, Los Angeles, CA
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2080 Century Park E, Los Angeles, CA
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2105 Beverly Blvd, Los Angeles, CA
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4036 S Centinela Ave, Los Angeles, CA
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420 E 3rd St, Los Angeles, CA
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1315 Alhambra Blvd, Sacramento, CA
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2288 Auburn Boulevard, Sacramento, CA
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3270 Arena Blvd, Sacramento, CA
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6029 Florin Rd, Sacramento, CA
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65 University Ave, Sacramento, CA
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7248 South Land Park Drive, Sacramento, CA
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8191 Timberlake Way, Sacramento, CA
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123 DiSalvo Ave, San Jose, CA
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2365 Quimby Rd, San Jose, CA
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2581 Samaritan Drive, San Jose, CA
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2618 Alum Rock Ave, San Jose, CA
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5150 Graves Avenue, San Jose, CA
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6475 Camden Avenue, San Jose, CA
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840 Willow St, San Jose, CA
Kern Phlebotomist service center
1801 16Th Street, Bakersfield, CA
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2001 17th St, Bakersfield, CA
Kern Phlebotomy Service Center
6001 B Truxtun Ave, Bakersfield, CA
Kern Phlebotomist service center
8313 Brimhall Rd, Bakersfield, CA
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9500 Stockdale Hwy, Bakersfield, CA
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9914 Brimhall, Bakersfield, CA
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1043 Elm Ave, Long Beach, CA
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1760 Termino Ave, Long Beach, CA
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2880 Atlantic Ave, Long Beach, CA
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3816 Woodruff Ave, Long Beach, CA
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5830 Downey Ave, Long Beach, CA
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1640 Valencia St, San Francisco, CA
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2198 15th St, San Francisco, CA
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2201 Post St, San Francisco, CA
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450 Sutter Street, San Francisco, CA
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941 Clay St, San Francisco, CA
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1708 W Hammer Ln, Stockton, CA
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1801 E March Ln, Stockton, CA
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2291 W March Ln, Stockton, CA
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3132 W March Ln, Stockton, CA
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510 E. Magnolia Street, Stockton, CA
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480 4th Ave, Chula Vista, CA
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563 Telegraph Canyon Rd, Chula Vista, CA
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841 Kuhn Dr, Chula Vista, CA
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855 3rd Ave, Chula Vista, CA
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1500 S Central Ave, Glendale, CA
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3600 N Verdugo Rd, Glendale, CA
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800 S Central Ave, Glendale, CA
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801 S Chevy Chase Dr, Glendale, CA
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17742 Beach Blvd, Huntington Beach, CA
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18800 Main St, Huntington Beach, CA
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19582 Beach Blvd, Huntington Beach, CA
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8891 Atlanta Ave, Huntington Beach, CA
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1008 6th Street, Modesto, CA
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1524 Mchenry Ave, Modesto, CA
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2222 E Orangeburg Ave, Modesto, CA
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3525 Pelandale Ave, Modesto, CA
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1010 W La Veta Ave, Orange, CA
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1140 W La Veta Ave, Orange, CA
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230 S Main St, Orange, CA
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2684 N Tustin St, Orange, CA
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2711 Canyon Springs Pkwy, Riverside, CA
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4646 Brockton Ave, Riverside, CA
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6926 Brockton Ave, Riverside, CA
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9041 Magnolia Ave, Riverside, CA
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1120 W La Palma Ave, Anaheim, CA
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2229 W. Ball Road, Anaheim, CA
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500 S Anaheim Hills Rd, Anaheim, CA
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435 N Bedford Dr, Beverly Hills, CA
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8501 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA
Pacific Medical Services Wilshire Blvd
8641 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA
Pacific Medical Services Buena Vista
191 S Buena Vista St, Burbank, CA
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201 S Buena Vista St, Burbank, CA
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2601 W Alameda Ave, Burbank, CA
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3801 Las Posas Rd, Camarillo, CA
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500 Paseo Camarillo, Camarillo, CA
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5800 Santa Rosa Rd, Camarillo, CA
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6555 Coyle Avenue, Carmichael, CA
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6620 Coyle Avenue, Carmichael, CA
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7423 Fair Oaks Blvd, Carmichael, CA
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1650 Herndon Ave, Clovis, CA
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2187 Herndon Ave, Clovis, CA
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275 W Herndon Ave, Clovis, CA
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1850 W Florida Ave, Hemet, CA
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3853 W Stetson Ave, Hemet, CA
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850 E Latham Ave, Hemet, CA
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15825 Laguna Canyon Rd, Irvine, CA
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4050 Barranca Pkwy, Irvine, CA
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4950 Barranca Pkwy, Irvine, CA
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240 East 13th Street, Merced, CA
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3377 G Street, Merced, CA
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857 W Childs Ave, Merced, CA
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25405 Hancock Ave, Murrieta, CA
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25460 Medical Center Dr, Murrieta, CA
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33050 Antelope Rd, Murrieta, CA
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1701 North Lombard Street, Oxnard, CA
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2600 Saviers Rd, Oxnard, CA
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509 S Ventura Rd, Oxnard, CA
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50 Bellefontaine St, Pasadena, CA
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65 N Madison Ave, Pasadena, CA
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960 E Green St, Pasadena, CA
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1420 E Roseville Pkwy, Roseville, CA
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151 North Sunrise Avenue, Roseville, CA
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8690 Sierra College Blvd, Roseville, CA
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1855 First Avenue, San Diego, CA
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4060 4th Ave, San Diego, CA
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9333 Genesee Ave, San Diego, CA
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1220 Hemlock Way, Santa Ana, CA
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3650 S Bristol St, Santa Ana, CA
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801 N Tustin Ave, Santa Ana, CA
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18370 Burbank Blvd, Tarzana, CA
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5525 Etiwanda Ave, Tarzana, CA
Pacific Medical Services
5620 Wilbur Ave, Tarzana, CA
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27699 Jefferson Ave, Temecula, CA
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28780 Single Oak Dr, Temecula, CA
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31150 Temecula Parkway, Temecula, CA
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2991 Loma Vista Road, Ventura, CA
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6040 Telegraph Rd, Ventura, CA
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7880 Telegraph Rd, Ventura, CA
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301 W Huntington Dr, Arcadia, CA
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612 W Duarte Rd, Arcadia, CA
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4028 Grand Ave, Chino, CA
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5562 Philadelphia St, Chino, CA
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2250 S. Main St, Corona, CA
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308 W 6Th St, Corona, CA
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1190 Baker St, Costa Mesa, CA
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1640 Newport Blvd, Costa Mesa, CA
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10800 Paramount Blvd, Downey, CA
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11525 Brookshire Ave, Downey, CA
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1600 Creekside Drive, Folsom, CA
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1750 Prairie City Rd, Folsom, CA
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11180 E Warner Ave, Fountain Valley, CA
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18785 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA
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2191 Mowry Avenue, Fremont, CA
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39273 Liberty St, Fremont, CA
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7880 Wren Avenue, Gilroy, CA
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9360 No Name Uno, Gilroy, CA
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155 Glasson Wy, Grass Valley, CA
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300 Sierra College Dr, Grass Valley, CA
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12110 Industry Blvd, Jackson, CA
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223 Clinton Rd, Jackson, CA
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801 S Ham Ln, Lodi, CA
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845 S Fairmont Ave, Lodi, CA
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1140 Norman Dr, Manteca, CA
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293 East Commerce Ave, Manteca, CA
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26732 Crown Valley Pkwy, Mission Viejo, CA
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26800 Crown Valley Pkwy, Mission Viejo, CA
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205 South Dr, Mountain View, CA
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645 San Antonio Rd, Mountain View, CA
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1401 Avocado Ave, Newport Beach, CA
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355 Placentia Ave, Newport Beach, CA
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3300 Webster St, Oakland, CA
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388 9Th St, Oakland, CA
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41230 11Th St W, Palmdale, CA
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843 Auto Center Dr, Palmdale, CA
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1340 Churn Creek Rd, Redding, CA
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2510 Airpark Dr, Redding, CA
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1700 N Waterman Ave, San Bernardino, CA
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2150 N Waterman Ave, San Bernardino, CA
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1300 Avenida Vista Hermosa, San Clemente, CA
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675 Camino De Los Mares, San Clemente, CA
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711 D Street, San Rafael, CA
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950 Las Gallinas Ave, San Rafael, CA
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16550 Soledad Canyon Rd, Santa Clarita, CA
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24305 Town Center Dr, Santa Clarita, CA
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1260 15Th St, Santa Monica, CA
Pacific Medical Services Santa Monica
2001 Santa Monica Blvd, Santa Monica, CA
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4849 Van Nuys Blvd, Sherman Oaks, CA
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4955 Van Nuys Blvd, Sherman Oaks, CA
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135 Macaw Lane, Simi Valley, CA
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2876 Sycamore Dr, Simi Valley, CA
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23441 Madison St, Torrance, CA
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4201 Torrance Blvd, Torrance, CA
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777 E Hawkeye Ave, Turlock, CA
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981 East Tuolumne Road, Turlock, CA
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1399 E Foothill Blvd, Upland, CA
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573 N Mountain Ave, Upland, CA
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131 S Tamarack St, Visalia, CA
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1827 S Court St, Visalia, CA
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7230 Medical Center Dr, West Hills, CA
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7345 Medical Center Dr, West Hills, CA
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15141 Whittier Blvd, Whittier, CA
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8135 Painter Ave, Whittier, CA
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29525 Canwood St, Agoura Hills, CA
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2111 Whitehall Place, Alameda, CA
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1411 S Garfield Ave, Alhambra, CA
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26671 Aliso Creek Road, Aliso Viejo, CA
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2995 East St, Anderson, CA
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4049 Lone Tree Way, Antioch, CA
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18523 Corwin Rd, Apple Valley, CA
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1271 Commerce Ave, Atwater, CA
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3133 Professional Drive, Auburn, CA
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309 E Mountain View St, Barstow, CA
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701 Highland Springs Ave, Beaumont, CA
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10230 Artesia Blvd, Bellflower, CA
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810 Southampton Rd, Benicia, CA
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2999 Regent Street, Berkeley, CA
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42002 Fox Farm Rd, Big Bear Lake, CA
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751 W Legion Rd, Brawley, CA
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1181 Central Boulevard, Brentwood, CA
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3450 Palmer Drive, Cameron Park, CA
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20400 Lake Chabot Rd, Castro Valley, CA
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2531 E Whitmore Ave, Ceres, CA
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670 Rio Lindo Ave, Chico, CA
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341 Trinity Ave, Chowchilla, CA
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7115 Greenback Lane, Citrus Heights, CA
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155 S 5Th St, Coalinga, CA
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1057 N Mount Vernon Ave, Colton, CA
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1025 Bridge St, Colusa, CA
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4383 Clayton Rd, Concord, CA
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275 Solano St, Corning, CA
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554 E San Bernardino Rd, Covina, CA
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20620 Homestead Rd, Cupertino, CA
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901 Campus Dr, Daly City, CA
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3 Monarch Bay Plz, Dana Point, CA
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1411 W Covell Blvd, Davis, CA
Quest Diagnostics
815 Canyon Del Rey Blvd, Del Rey Oaks, CA
Quest Diagnostics
750 N Diamond Bar Blvd, Diamond Bar, CA
Quest Diagnostics
4440 Tassajara Rd, Dublin, CA
Quest Diagnostics
6102 Orbis Way, Eastvale, CA
Quest Diagnostics
860 Jamacha Rd, El Cajon, CA
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1635 W Main St, El Centro, CA
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4987 Golden Foothill Pkwy, El Dorado Hills, CA
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9281 Office Park Cir, Elk Grove, CA
Quest Diagnostics
477 N El Camino Real, Encinitas, CA
Pacific Medical Services Encino
16661 Ventura Blvd, Encino, CA
Quest Diagnostics
488 E Valley Pkwy, Escondido, CA
Quest Diagnostics
5265 Sunrise Blvd, Fair Oaks, CA
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1411 Oliver Road, Fairfield, CA
Quest Diagnostics
521 E Elder St, Fallbrook, CA
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17051 Sierra Lakes Pkwy, Fontana, CA
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26672 Portola Pkwy, Foothill Ranch, CA
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1241 East Hillsdale Blvd, Foster City, CA
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202 Green Valley Rd, Freedom, CA
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2720 N Harbor Blvd, Fullerton, CA
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12665 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA
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210 S Grand Ave, Glendora, CA
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2180 Golden Center Lane, Gold River, CA
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5360B Hollister Ave, Goleta, CA
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1000 S Eliseo Dr, Greenbrae, CA
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1758 W Grand Ave, Grover Beach, CA
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1613 S Azusa Ave, Hacienda Heights, CA
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325 Mall Dr, Hanford, CA
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4477 W 118th St, Hawthorne, CA
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1 Southland Mall Dr, Hayward, CA
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421 March Ave, Healdsburg, CA
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500 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA
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14101 Main St, Hesperia, CA
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591 Tres Pinos Rd, Hollister, CA
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81-715 Dr Carreon Blvd, Indio, CA
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323 N Prairie Ave, Inglewood, CA
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177 S Madera Ave, Kerman, CA
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8881 Fletcher Pkwy, La Mesa, CA
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5418 La Palma Ave, La Palma, CA
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78-271 State Hwy 111, La Quinta, CA
Quest Diagnostics
3800 Mt Diablo Blvd, Lafayette, CA
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23521 Paseo De Valencia, Laguna Hills, CA
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30131 Town Center Drive, Laguna Niguel, CA
Quest Diagnostics
32251 Mission Trl, Lake Elsinore, CA
Quest Diagnostics
5124 Hill Rd E, Lakeport, CA
Kern Phlebotomy Service Center
8929 Panama Rd, Lamont, CA
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1629 W Avenue J, Lancaster, CA
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5 Bon Air Rd, Larkspur, CA
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1530 3rd Street, Lincoln, CA
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1090 E Stanley Blvd, Livermore, CA
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25805 Barton Rd, Loma Linda, CA
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10861 Cherry St, Los Alamitos, CA
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730 W I St, Los Banos, CA
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10747 Long Beach Blvd, Lynwood, CA
Quest Diagnostics
363 East Almond Avenue, Madera, CA
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294 Reservation Rd, Marina, CA
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5300 Highway 49 N, Mariposa, CA
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29798 Haun Rd, Menifee, CA
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525 El Camino Real, Menlo Park, CA
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447 Miller Ave, Mill Valley, CA
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120 S El Camino Real, Millbrae, CA
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649 E Calaveras Blvd, Milpitas, CA
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14901 Rinaldi St, Mission Hills, CA
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2527 Via Campo, Montebello, CA
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1046 Coast Village Rd, Montecito, CA
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757 Pacific St, Monterey, CA
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50 East Main Avenue, Morgan Hill, CA
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673 Trancas St, Napa, CA
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2340 E 8th St, National City, CA
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1000 Newbury Road, Newbury Park, CA
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24160 Lyons Ave, Newhall, CA
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12626 Riverside Dr, North Hollywood, CA
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18350 Roscoe Blvd, Northridge, CA
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5720 Nave Dr, Novato, CA
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250 S. Oak Ave, Oakdale, CA
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48677 Victoria Ln, Oakhurst, CA
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3601 Vista Way, Oceanside, CA
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1320 Maricopa Highway, Ojai, CA
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1361 Cortina Dr, Orland, CA
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670 Oro Dam Blvd E, Oroville, CA
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73091 Country Club Dr, Palm Desert, CA
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555 E Tachevah Dr, Palm Springs, CA
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6460 Pentz Rd, Paradise, CA
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1045 Sperry Ave, Patterson, CA
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11366 Pleasant Valley Rd, Penn Valley, CA
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1688 N Perris Blvd, Perris, CA
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1550 Professional Drive, Petaluma, CA
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2250 Gladstone Dr, Pittsburg, CA
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1206 E Yorba Linda Blvd, Placentia, CA
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3105 Cedar Ravine Rd, Placerville, CA
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12746 W Jefferson Blvd, Playa Vista, CA
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401 Gregory Ln, Pleasant Hill, CA
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5720 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA
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250 W Bonita Ave Bldg A ,, Pomona, CA
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15725 Pomerado Rd, Poway, CA
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10399 Lemon Ave, Rancho Cucamonga, CA
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22312 El Paseo, Rancho Santa Margarita, CA
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1054 South Main Street, Red Bluff, CA
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245 Terracina Blvd, Redlands, CA
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520 N Prospect Ave, Redondo Beach, CA
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789 N Reed Ave, Reedley, CA
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1539 N. China Lake Blvd, Ridgecrest, CA
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883 Silver Spur Rd, Rolling Hills Estates, CA
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3941 J ST, SACRAMENTO, CA
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631 E Alvin Dr, Salinas, CA
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1100 Laurel Street, San Carlos, CA
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1330 W Covina Blvd, San Dimas, CA
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416 W LasTunas Dr, San Gabriel, CA
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13847 E 14Th St, San Leandro, CA
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1506 Froom Ranch Way, San Luis Obispo, CA
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110 2Nd Ave, San Mateo, CA
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2101 VALE RD, SAN PABLO, CA
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1294 W 6Th St, San Pedro, CA
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2505 San Ramon Valley Blvd, San Ramon, CA
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2675 Jensen, Sanger, CA
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3905 State St, Santa Barbara, CA
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3150 De La Cruz Blvd, Santa Clara, CA
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1595 Soquel Drive, Santa Cruz, CA
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2345 S. Broadway, Santa Maria, CA
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957 Faulkner Road, Santa Paula, CA
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990 Sonoma Ave, Santa Rosa, CA
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9665 Mission Gorge Rd, Santee, CA
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4340 Scotts Valley Dr, Scotts Valley, CA
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2928 Westminster Ave, Seal Beach, CA
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2256 Dockery Ave, Selma, CA
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4156 Ashby Court, Shasta Lake, CA
Shingletown
31292 Alpine Meadows Rd, Shingletown, CA
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2040 Viborg Rd, Solvang, CA
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386 PERKINS ST, SONOMA, CA
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1031 Sanguinetti Rd, Sonora, CA
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28125 Bradley Rd, Sun City, CA
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785 E El Camino Real, Sunnyvale, CA
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807d Tucker Rd, Tehachapi, CA
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77 Rolling Oaks Dr, Thousand Oaks, CA
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1832 W 11Th St, Tracy, CA
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919 N Blackstone St, Tulare, CA
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15000 Kensington Park Ave, Tustin, CA
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770 Mason St, Vacaville, CA
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160 Hospital Dr, Vallejo, CA
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14624 Sherman Way, Van Nuys, CA
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