370+ Quest lab locations in California

Empirical Health draws blood through the Quest network across California, the same labs Function Health relies on. You'll find Quest patient service centers in Fresno, Los Angeles, Sacramento, San Jose, Bakersfield, Long Beach, San Francisco, and Stockton, and dozens of smaller towns, so most California residents have a location within a short drive. Booking takes a few minutes online, every result comes with a care plan reviewed by an MD, and the panel is $190/year (versus $365/year for Function Health).