 New: 100 biomarkers for $190
4.5/5 stars HSA/FSA eligible

370+ Quest lab locations in California

Empirical Health vs Function Health

Both track 100+ high-signal biomarkers, and Empirical draws at 370+ Quest lab locations across California, the same Quest network Function Health uses. The difference is the price and a care plan you can act on.

Start testing

Function Health vs Empirical Health in California

Empirical tests most of the same biomarkers as Function Health, then turns the results into an action plan.

Feature Empirical Health Function Health
Price $190/year $365/year
Number of biomarkers 100+ 100+
ApoB (Apolipoprotein B)
Lp(a) (Lipoprotein(a))
hs-CRP (High-sensitivity CRP)
Full lipid panel
HbA1c
Vitamin B12 Add-on
Folate Add-on
Personalized nutrition plans  
Wearable integration  
Heart health risk scores  
Get started with Empirical Health

100+ biomarkers for $190

Comprehensive testing of cardiovascular, metabolic, nutritional, and inflammatory function.

Lifetime heart attack risk
10-year heart attack risk
Non-HDL/Cholesterol Ratio
LDL/Cholesterol Ratio

My cholesterol has been high for several years. Empirical Health has helped me understand what this means for my health and how to improve it.

Teresa S.

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370+ Quest lab locations in California

Empirical Health draws blood through the Quest network across California, the same labs Function Health relies on. You'll find Quest patient service centers in Fresno, Los Angeles, Sacramento, San Jose, Bakersfield, Long Beach, San Francisco, and Stockton, and dozens of smaller towns, so most California residents have a location within a short drive. Booking takes a few minutes online, every result comes with a care plan reviewed by an MD, and the panel is $190/year (versus $365/year for Function Health).

All 375Quest lab locations in California

  • Quest Diagnostics

    3741 W Shaw Ave, Fresno, CA

  • Quest Diagnostics

    4182 N 1St St, Fresno, CA

  • Quest Diagnostics

    6307 N Fresno Street, Fresno, CA

  • Quest Diagnostics

    7035 N West Avenue, Fresno, CA

  • Quest Diagnostics

    7050 North Recreation Avenue, Fresno, CA

  • Quest Diagnostics

    7075 N. Maple Ave, Fresno, CA

  • Quest Diagnostics

    7355 N Palm Ave, Fresno, CA

  • Quest Diagnostics

    1127 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA

  • Quest Diagnostics

    1414 S Grand Ave, Los Angeles, CA

  • Quest Diagnostics

    1632 E. Cesar Chavez Ave, Los Angeles, CA

  • Quest Diagnostics

    2080 Century Park E, Los Angeles, CA

  • Quest Diagnostics

    2105 Beverly Blvd, Los Angeles, CA

  • Quest Diagnostics

    4036 S Centinela Ave, Los Angeles, CA

  • Quest Diagnostics

    420 E 3rd St, Los Angeles, CA

  • Quest Diagnostics

    1315 Alhambra Blvd, Sacramento, CA

  • Quest Diagnostics

    2288 Auburn Boulevard, Sacramento, CA

  • Quest Diagnostics

    3270 Arena Blvd, Sacramento, CA

  • Quest Diagnostics

    6029 Florin Rd, Sacramento, CA

  • Quest Diagnostics

    65 University Ave, Sacramento, CA

  • Quest Diagnostics

    7248 South Land Park Drive, Sacramento, CA

  • Quest Diagnostics

    8191 Timberlake Way, Sacramento, CA

  • Quest Diagnostics

    123 DiSalvo Ave, San Jose, CA

  • Quest Diagnostics

    2365 Quimby Rd, San Jose, CA

  • Quest Diagnostics

    2581 Samaritan Drive, San Jose, CA

  • Quest Diagnostics

    2618 Alum Rock Ave, San Jose, CA

  • Quest Diagnostics

    5150 Graves Avenue, San Jose, CA

  • Quest Diagnostics

    6475 Camden Avenue, San Jose, CA

  • Quest Diagnostics

    840 Willow St, San Jose, CA

  • Kern Phlebotomist service center

    1801 16Th Street, Bakersfield, CA

  • Quest Diagnostics

    2001 17th St, Bakersfield, CA

  • Kern Phlebotomy Service Center

    6001 B Truxtun Ave, Bakersfield, CA

  • Kern Phlebotomist service center

    8313 Brimhall Rd, Bakersfield, CA

  • Quest Diagnostics

    9500 Stockdale Hwy, Bakersfield, CA

  • Quest Diagnostics

    9914 Brimhall, Bakersfield, CA

  • Quest Diagnostics

    1043 Elm Ave, Long Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    1760 Termino Ave, Long Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    2880 Atlantic Ave, Long Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    3816 Woodruff Ave, Long Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    5830 Downey Ave, Long Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    1640 Valencia St, San Francisco, CA

  • Quest Diagnostics

    2198 15th St, San Francisco, CA

  • Quest Diagnostics

    2201 Post St, San Francisco, CA

  • Quest Diagnostics

    450 Sutter Street, San Francisco, CA

  • Quest Diagnostics

    941 Clay St, San Francisco, CA

  • Quest Diagnostics

    1708 W Hammer Ln, Stockton, CA

  • Quest Diagnostics

    1801 E March Ln, Stockton, CA

  • Quest Diagnostics

    2291 W March Ln, Stockton, CA

  • Quest Diagnostics

    3132 W March Ln, Stockton, CA

  • Quest Diagnostics

    510 E. Magnolia Street, Stockton, CA

  • Quest Diagnostics

    480 4th Ave, Chula Vista, CA

  • Quest Diagnostics

    563 Telegraph Canyon Rd, Chula Vista, CA

  • Quest Diagnostics

    841 Kuhn Dr, Chula Vista, CA

  • Quest Diagnostics

    855 3rd Ave, Chula Vista, CA

  • Quest Diagnostics

    1500 S Central Ave, Glendale, CA

  • Quest Diagnostics

    3600 N Verdugo Rd, Glendale, CA

  • Quest Diagnostics

    800 S Central Ave, Glendale, CA

  • Quest Diagnostics

    801 S Chevy Chase Dr, Glendale, CA

  • Quest Diagnostics

    17742 Beach Blvd, Huntington Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    18800 Main St, Huntington Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    19582 Beach Blvd, Huntington Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    8891 Atlanta Ave, Huntington Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    1008 6th Street, Modesto, CA

  • Quest Diagnostics

    1524 Mchenry Ave, Modesto, CA

  • Quest Diagnostics

    2222 E Orangeburg Ave, Modesto, CA

  • Quest Diagnostics

    3525 Pelandale Ave, Modesto, CA

  • Quest Diagnostics

    1010 W La Veta Ave, Orange, CA

  • Quest Diagnostics

    1140 W La Veta Ave, Orange, CA

  • Quest Diagnostics

    230 S Main St, Orange, CA

  • Quest Diagnostics

    2684 N Tustin St, Orange, CA

  • Quest Diagnostics

    2711 Canyon Springs Pkwy, Riverside, CA

  • Quest Diagnostics

    4646 Brockton Ave, Riverside, CA

  • Quest Diagnostics

    6926 Brockton Ave, Riverside, CA

  • Quest Diagnostics

    9041 Magnolia Ave, Riverside, CA

  • Quest Diagnostics

    1120 W La Palma Ave, Anaheim, CA

  • Quest Diagnostics

    2229 W. Ball Road, Anaheim, CA

  • Quest Diagnostics

    500 S Anaheim Hills Rd, Anaheim, CA

  • Quest Diagnostics

    435 N Bedford Dr, Beverly Hills, CA

  • Quest Diagnostics

    8501 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA

  • Pacific Medical Services Wilshire Blvd

    8641 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA

  • Pacific Medical Services Buena Vista

    191 S Buena Vista St, Burbank, CA

  • Quest Diagnostics

    201 S Buena Vista St, Burbank, CA

  • Quest Diagnostics

    2601 W Alameda Ave, Burbank, CA

  • Quest Diagnostics

    3801 Las Posas Rd, Camarillo, CA

  • Quest Diagnostics

    500 Paseo Camarillo, Camarillo, CA

  • Quest Diagnostics

    5800 Santa Rosa Rd, Camarillo, CA

  • Quest Diagnostics

    6555 Coyle Avenue, Carmichael, CA

  • Quest Diagnostics

    6620 Coyle Avenue, Carmichael, CA

  • Quest Diagnostics

    7423 Fair Oaks Blvd, Carmichael, CA

  • Quest Diagnostics

    1650 Herndon Ave, Clovis, CA

  • Quest Diagnostics

    2187 Herndon Ave, Clovis, CA

  • Quest Diagnostics

    275 W Herndon Ave, Clovis, CA

  • Quest Diagnostics

    1850 W Florida Ave, Hemet, CA

  • Quest Diagnostics

    3853 W Stetson Ave, Hemet, CA

  • Quest Diagnostics

    850 E Latham Ave, Hemet, CA

  • Quest Diagnostics

    15825 Laguna Canyon Rd, Irvine, CA

  • Quest Diagnostics

    4050 Barranca Pkwy, Irvine, CA

  • Quest Diagnostics

    4950 Barranca Pkwy, Irvine, CA

  • Quest Diagnostics

    240 East 13th Street, Merced, CA

  • Quest Diagnostics

    3377 G Street, Merced, CA

  • Quest Diagnostics

    857 W Childs Ave, Merced, CA

  • Quest Diagnostics

    25405 Hancock Ave, Murrieta, CA

  • Quest Diagnostics

    25460 Medical Center Dr, Murrieta, CA

  • Quest Diagnostics

    33050 Antelope Rd, Murrieta, CA

  • Quest Diagnostics

    1701 North Lombard Street, Oxnard, CA

  • Quest Diagnostics

    2600 Saviers Rd, Oxnard, CA

  • Quest Diagnostics

    509 S Ventura Rd, Oxnard, CA

  • Quest Diagnostics

    50 Bellefontaine St, Pasadena, CA

  • Quest Diagnostics

    65 N Madison Ave, Pasadena, CA

  • Quest Diagnostics

    960 E Green St, Pasadena, CA

  • Quest Diagnostics

    1420 E Roseville Pkwy, Roseville, CA

  • Quest Diagnostics

    151 North Sunrise Avenue, Roseville, CA

  • Quest Diagnostics

    8690 Sierra College Blvd, Roseville, CA

  • Quest Diagnostics

    1855 First Avenue, San Diego, CA

  • Quest Diagnostics

    4060 4th Ave, San Diego, CA

  • Quest Diagnostics

    9333 Genesee Ave, San Diego, CA

  • Quest Diagnostics

    1220 Hemlock Way, Santa Ana, CA

  • Quest Diagnostics

    3650 S Bristol St, Santa Ana, CA

  • Quest Diagnostics

    801 N Tustin Ave, Santa Ana, CA

  • Quest Diagnostics

    18370 Burbank Blvd, Tarzana, CA

  • Quest Diagnostics

    5525 Etiwanda Ave, Tarzana, CA

  • Pacific Medical Services

    5620 Wilbur Ave, Tarzana, CA

  • Quest Diagnostics

    27699 Jefferson Ave, Temecula, CA

  • Quest Diagnostics

    28780 Single Oak Dr, Temecula, CA

  • Quest Diagnostics

    31150 Temecula Parkway, Temecula, CA

  • Quest Diagnostics

    2991 Loma Vista Road, Ventura, CA

  • Quest Diagnostics

    6040 Telegraph Rd, Ventura, CA

  • Quest Diagnostics

    7880 Telegraph Rd, Ventura, CA

  • Quest Diagnostics

    301 W Huntington Dr, Arcadia, CA

  • Quest Diagnostics

    612 W Duarte Rd, Arcadia, CA

  • Quest Diagnostics

    4028 Grand Ave, Chino, CA

  • Quest Diagnostics

    5562 Philadelphia St, Chino, CA

  • Quest Diagnostics

    2250 S. Main St, Corona, CA

  • Quest Diagnostics

    308 W 6Th St, Corona, CA

  • Quest Diagnostics

    1190 Baker St, Costa Mesa, CA

  • Quest Diagnostics

    1640 Newport Blvd, Costa Mesa, CA

  • Quest Diagnostics

    10800 Paramount Blvd, Downey, CA

  • Quest Diagnostics

    11525 Brookshire Ave, Downey, CA

  • Quest Diagnostics

    1600 Creekside Drive, Folsom, CA

  • Quest Diagnostics

    1750 Prairie City Rd, Folsom, CA

  • Quest Diagnostics

    11180 E Warner Ave, Fountain Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    18785 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    2191 Mowry Avenue, Fremont, CA

  • Quest Diagnostics

    39273 Liberty St, Fremont, CA

  • Quest Diagnostics

    7880 Wren Avenue, Gilroy, CA

  • Quest Diagnostics

    9360 No Name Uno, Gilroy, CA

  • Quest Diagnostics

    155 Glasson Wy, Grass Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    300 Sierra College Dr, Grass Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    12110 Industry Blvd, Jackson, CA

  • Quest Diagnostics

    223 Clinton Rd, Jackson, CA

  • Quest Diagnostics

    801 S Ham Ln, Lodi, CA

  • Quest Diagnostics

    845 S Fairmont Ave, Lodi, CA

  • Quest Diagnostics

    1140 Norman Dr, Manteca, CA

  • Quest Diagnostics

    293 East Commerce Ave, Manteca, CA

  • Quest Diagnostics

    26732 Crown Valley Pkwy, Mission Viejo, CA

  • Quest Diagnostics

    26800 Crown Valley Pkwy, Mission Viejo, CA

  • Quest Diagnostics

    205 South Dr, Mountain View, CA

  • Quest Diagnostics

    645 San Antonio Rd, Mountain View, CA

  • Quest Diagnostics

    1401 Avocado Ave, Newport Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    355 Placentia Ave, Newport Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    3300 Webster St, Oakland, CA

  • Quest Diagnostics

    388 9Th St, Oakland, CA

  • Quest Diagnostics

    41230 11Th St W, Palmdale, CA

  • Quest Diagnostics

    843 Auto Center Dr, Palmdale, CA

  • Quest Diagnostics

    1340 Churn Creek Rd, Redding, CA

  • Quest Diagnostics

    2510 Airpark Dr, Redding, CA

  • Quest Diagnostics

    1700 N Waterman Ave, San Bernardino, CA

  • Quest Diagnostics

    2150 N Waterman Ave, San Bernardino, CA

  • Quest Diagnostics

    1300 Avenida Vista Hermosa, San Clemente, CA

  • Quest Diagnostics

    675 Camino De Los Mares, San Clemente, CA

  • Quest Diagnostics

    711 D Street, San Rafael, CA

  • Quest Diagnostics

    950 Las Gallinas Ave, San Rafael, CA

  • Quest Diagnostics

    16550 Soledad Canyon Rd, Santa Clarita, CA

  • Quest Diagnostics

    24305 Town Center Dr, Santa Clarita, CA

  • Quest Diagnostics

    1260 15Th St, Santa Monica, CA

  • Pacific Medical Services Santa Monica

    2001 Santa Monica Blvd, Santa Monica, CA

  • Quest Diagnostics

    4849 Van Nuys Blvd, Sherman Oaks, CA

  • Quest Diagnostics

    4955 Van Nuys Blvd, Sherman Oaks, CA

  • Quest Diagnostics

    135 Macaw Lane, Simi Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    2876 Sycamore Dr, Simi Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    23441 Madison St, Torrance, CA

  • Quest Diagnostics

    4201 Torrance Blvd, Torrance, CA

  • Quest Diagnostics

    777 E Hawkeye Ave, Turlock, CA

  • Quest Diagnostics

    981 East Tuolumne Road, Turlock, CA

  • Quest Diagnostics

    1399 E Foothill Blvd, Upland, CA

  • Quest Diagnostics

    573 N Mountain Ave, Upland, CA

  • Quest Diagnostics

    131 S Tamarack St, Visalia, CA

  • Quest Diagnostics

    1827 S Court St, Visalia, CA

  • Quest Diagnostics

    7230 Medical Center Dr, West Hills, CA

  • Quest Diagnostics

    7345 Medical Center Dr, West Hills, CA

  • Quest Diagnostics

    15141 Whittier Blvd, Whittier, CA

  • Quest Diagnostics

    8135 Painter Ave, Whittier, CA

  • Quest Diagnostics

    29525 Canwood St, Agoura Hills, CA

  • Quest Diagnostics

    2111 Whitehall Place, Alameda, CA

  • Quest Diagnostics

    1411 S Garfield Ave, Alhambra, CA

  • Quest Diagnostics

    26671 Aliso Creek Road, Aliso Viejo, CA

  • Quest Diagnostics

    2995 East St, Anderson, CA

  • Quest Diagnostics

    4049 Lone Tree Way, Antioch, CA

  • Quest Diagnostics

    18523 Corwin Rd, Apple Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    1271 Commerce Ave, Atwater, CA

  • Quest Diagnostics

    3133 Professional Drive, Auburn, CA

  • Quest Diagnostics

    309 E Mountain View St, Barstow, CA

  • Quest Diagnostics

    701 Highland Springs Ave, Beaumont, CA

  • Quest Diagnostics

    10230 Artesia Blvd, Bellflower, CA

  • Quest Diagnostics

    810 Southampton Rd, Benicia, CA

  • Quest Diagnostics

    2999 Regent Street, Berkeley, CA

  • Quest Diagnostics

    42002 Fox Farm Rd, Big Bear Lake, CA

  • Quest Diagnostics

    751 W Legion Rd, Brawley, CA

  • Quest Diagnostics

    1181 Central Boulevard, Brentwood, CA

  • Quest Diagnostics

    3450 Palmer Drive, Cameron Park, CA

  • Quest Diagnostics

    20400 Lake Chabot Rd, Castro Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    2531 E Whitmore Ave, Ceres, CA

  • Quest Diagnostics

    670 Rio Lindo Ave, Chico, CA

  • Quest Diagnostics

    341 Trinity Ave, Chowchilla, CA

  • Quest Diagnostics

    7115 Greenback Lane, Citrus Heights, CA

  • Quest Diagnostics

    155 S 5Th St, Coalinga, CA

  • Quest Diagnostics

    1057 N Mount Vernon Ave, Colton, CA

  • Quest Diagnostics

    1025 Bridge St, Colusa, CA

  • Quest Diagnostics

    4383 Clayton Rd, Concord, CA

  • Quest Diagnostics

    275 Solano St, Corning, CA

  • Quest Diagnostics

    554 E San Bernardino Rd, Covina, CA

  • Quest Diagnostics

    20620 Homestead Rd, Cupertino, CA

  • Quest Diagnostics

    901 Campus Dr, Daly City, CA

  • Quest Diagnostics

    3 Monarch Bay Plz, Dana Point, CA

  • Quest Diagnostics

    1411 W Covell Blvd, Davis, CA

  • Quest Diagnostics

    815 Canyon Del Rey Blvd, Del Rey Oaks, CA

  • Quest Diagnostics

    750 N Diamond Bar Blvd, Diamond Bar, CA

  • Quest Diagnostics

    4440 Tassajara Rd, Dublin, CA

  • Quest Diagnostics

    6102 Orbis Way, Eastvale, CA

  • Quest Diagnostics

    860 Jamacha Rd, El Cajon, CA

  • Quest Diagnostics

    1635 W Main St, El Centro, CA

  • Quest Diagnostics

    4987 Golden Foothill Pkwy, El Dorado Hills, CA

  • Quest Diagnostics

    9281 Office Park Cir, Elk Grove, CA

  • Quest Diagnostics

    477 N El Camino Real, Encinitas, CA

  • Pacific Medical Services Encino

    16661 Ventura Blvd, Encino, CA

  • Quest Diagnostics

    488 E Valley Pkwy, Escondido, CA

  • Quest Diagnostics

    5265 Sunrise Blvd, Fair Oaks, CA

  • Quest Diagnostics

    1411 Oliver Road, Fairfield, CA

  • Quest Diagnostics

    521 E Elder St, Fallbrook, CA

  • Quest Diagnostics

    17051 Sierra Lakes Pkwy, Fontana, CA

  • Quest Diagnostics

    26672 Portola Pkwy, Foothill Ranch, CA

  • Quest Diagnostics

    1241 East Hillsdale Blvd, Foster City, CA

  • Quest Diagnostics

    202 Green Valley Rd, Freedom, CA

  • Quest Diagnostics

    2720 N Harbor Blvd, Fullerton, CA

  • Quest Diagnostics

    12665 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA

  • Quest Diagnostics

    210 S Grand Ave, Glendora, CA

  • Quest Diagnostics

    2180 Golden Center Lane, Gold River, CA

  • Quest Diagnostics

    5360B Hollister Ave, Goleta, CA

  • Quest Diagnostics

    1000 S Eliseo Dr, Greenbrae, CA

  • Quest Diagnostics

    1758 W Grand Ave, Grover Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    1613 S Azusa Ave, Hacienda Heights, CA

  • Quest Diagnostics

    325 Mall Dr, Hanford, CA

  • Quest Diagnostics

    4477 W 118th St, Hawthorne, CA

  • Quest Diagnostics

    1 Southland Mall Dr, Hayward, CA

  • Quest Diagnostics

    421 March Ave, Healdsburg, CA

  • Quest Diagnostics

    500 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA

  • Quest Diagnostics

    14101 Main St, Hesperia, CA

  • Quest Diagnostics

    591 Tres Pinos Rd, Hollister, CA

  • Quest Diagnostics

    81-715 Dr Carreon Blvd, Indio, CA

  • Quest Diagnostics

    323 N Prairie Ave, Inglewood, CA

  • Quest Diagnostics

    177 S Madera Ave, Kerman, CA

  • Quest Diagnostics

    8881 Fletcher Pkwy, La Mesa, CA

  • Quest Diagnostics

    5418 La Palma Ave, La Palma, CA

  • Quest Diagnostics

    78-271 State Hwy 111, La Quinta, CA

  • Quest Diagnostics

    3800 Mt Diablo Blvd, Lafayette, CA

  • Quest Diagnostics

    23521 Paseo De Valencia, Laguna Hills, CA

  • Quest Diagnostics

    30131 Town Center Drive, Laguna Niguel, CA

  • Quest Diagnostics

    32251 Mission Trl, Lake Elsinore, CA

  • Quest Diagnostics

    5124 Hill Rd E, Lakeport, CA

  • Kern Phlebotomy Service Center

    8929 Panama Rd, Lamont, CA

  • Quest Diagnostics

    1629 W Avenue J, Lancaster, CA

  • Quest Diagnostics

    5 Bon Air Rd, Larkspur, CA

  • Quest Diagnostics

    1530 3rd Street, Lincoln, CA

  • Quest Diagnostics

    1090 E Stanley Blvd, Livermore, CA

  • Quest Diagnostics

    25805 Barton Rd, Loma Linda, CA

  • Quest Diagnostics

    10861 Cherry St, Los Alamitos, CA

  • Quest Diagnostics

    730 W I St, Los Banos, CA

  • Quest Diagnostics

    10747 Long Beach Blvd, Lynwood, CA

  • Quest Diagnostics

    363 East Almond Avenue, Madera, CA

  • Quest Diagnostics

    294 Reservation Rd, Marina, CA

  • Quest Diagnostics

    5300 Highway 49 N, Mariposa, CA

  • Quest Diagnostics

    29798 Haun Rd, Menifee, CA

  • Quest Diagnostics

    525 El Camino Real, Menlo Park, CA

  • Quest Diagnostics

    447 Miller Ave, Mill Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    120 S El Camino Real, Millbrae, CA

  • Quest Diagnostics

    649 E Calaveras Blvd, Milpitas, CA

  • Quest Diagnostics

    14901 Rinaldi St, Mission Hills, CA

  • Quest Diagnostics

    2527 Via Campo, Montebello, CA

  • Quest Diagnostics

    1046 Coast Village Rd, Montecito, CA

  • Quest Diagnostics

    757 Pacific St, Monterey, CA

  • Quest Diagnostics

    50 East Main Avenue, Morgan Hill, CA

  • Quest Diagnostics

    673 Trancas St, Napa, CA

  • Quest Diagnostics

    2340 E 8th St, National City, CA

  • Quest Diagnostics

    1000 Newbury Road, Newbury Park, CA

  • Quest Diagnostics

    24160 Lyons Ave, Newhall, CA

  • Quest Diagnostics

    12626 Riverside Dr, North Hollywood, CA

  • Quest Diagnostics

    18350 Roscoe Blvd, Northridge, CA

  • Quest Diagnostics

    5720 Nave Dr, Novato, CA

  • Quest Diagnostics

    250 S. Oak Ave, Oakdale, CA

  • Quest Diagnostics

    48677 Victoria Ln, Oakhurst, CA

  • Quest Diagnostics

    3601 Vista Way, Oceanside, CA

  • Quest Diagnostics

    1320 Maricopa Highway, Ojai, CA

  • Quest Diagnostics

    1361 Cortina Dr, Orland, CA

  • Quest Diagnostics

    670 Oro Dam Blvd E, Oroville, CA

  • Quest Diagnostics

    73091 Country Club Dr, Palm Desert, CA

  • Quest Diagnostics

    555 E Tachevah Dr, Palm Springs, CA

  • Quest Diagnostics

    6460 Pentz Rd, Paradise, CA

  • Quest Diagnostics

    1045 Sperry Ave, Patterson, CA

  • Quest Diagnostics

    11366 Pleasant Valley Rd, Penn Valley, CA

  • Quest Diagnostics

    1688 N Perris Blvd, Perris, CA

  • Quest Diagnostics

    1550 Professional Drive, Petaluma, CA

  • Quest Diagnostics

    2250 Gladstone Dr, Pittsburg, CA

  • Quest Diagnostics

    1206 E Yorba Linda Blvd, Placentia, CA

  • Quest Diagnostics

    3105 Cedar Ravine Rd, Placerville, CA

  • Quest Diagnostics

    12746 W Jefferson Blvd, Playa Vista, CA

  • Quest Diagnostics

    401 Gregory Ln, Pleasant Hill, CA

  • Quest Diagnostics

    5720 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA

  • Quest Diagnostics

    250 W Bonita Ave Bldg A ,, Pomona, CA

  • Quest Diagnostics

    15725 Pomerado Rd, Poway, CA

  • Quest Diagnostics

    10399 Lemon Ave, Rancho Cucamonga, CA

  • Quest Diagnostics

    22312 El Paseo, Rancho Santa Margarita, CA

  • Quest Diagnostics

    1054 South Main Street, Red Bluff, CA

  • Quest Diagnostics

    245 Terracina Blvd, Redlands, CA

  • Quest Diagnostics

    520 N Prospect Ave, Redondo Beach, CA

  • Quest Diagnostics

    789 N Reed Ave, Reedley, CA

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