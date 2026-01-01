ApoB Blood Test in Florida

The easiest way to test your ApoB (and 100+ biomarkers) in Florida.
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ApoB is essentially a more accurate LDL. ApoB measures the total number of atherogenic (artery-damaging) particles in your blood. Each LDL, VLDL, and IDL particle carries exactly one ApoB molecule, making it a direct particle count. This is important because it is the number of particles, not just the amount of cholesterol they carry, that drives plaque buildup. About 15-20% of people have elevated ApoB with normal LDL cholesterol, which is why ApoB catches risk that a standard cholesterol panel misses. The 2026 AHA/ACC guidelines now include ApoB targets alongside LDL.
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All 261 lab locations in Florida
10043 University Blvd
Orlando, FL
10437 Moss Park Rd
Orlando, FL
14050 Town Loop Blvd
Orlando, FL
1430 N Mills Ave
Orlando, FL
1603 S Hiawassee Rd
Orlando, FL
1700 Lucerne Ter
Orlando, FL
2000 N Alafaya Trail
Orlando, FL
2504 S Alafaya Trl
Orlando, FL
5463 Gateway Circle
Orlando, FL
610 N Alafaya Trl
Orlando, FL
7780 Lake Underhill Road
Orlando, FL
9350 Turkey Lake Road
Orlando, FL
11701 San Jose Blvd
Jacksonville, FL
13529 Beach Blvd
Jacksonville, FL
13720 Old Saint Augustine Rd
Jacksonville, FL
3980 3Rd St S
Jacksonville, FL
4372 Southside Blvd
Jacksonville, FL
4509-009 St. Johns Avenue
Jacksonville, FL
510 Airport Center Drive
Jacksonville, FL
5298 Sunbeam Road
Jacksonville, FL
5960 Beach Blvd
Jacksonville, FL
9890 Hutchinson Park Dr
Jacksonville, FL
1050 Nw 14Th St
Miami, FL
10920 Biscayne Blvd
Miami, FL
11410 N Kendall Drive
Miami, FL
11485 Sw 40Th St
Miami, FL
12554 Sw 120Th St
Miami, FL
13808 Sw 8Th St
Miami, FL
16217 Sw 88Th St
Miami, FL
18600 Nw 87Th Ave
Miami, FL
5761 SW 40th St
Miami, FL
8279 W Flagler St
Miami, FL
123 Baptist Way
Pensacola, FL
1717 North E St
Pensacola, FL
418 E. Gregory Street
Pensacola, FL
4900 Bayou Blvd
Pensacola, FL
5100 N 12Th Ave
Pensacola, FL
8333 N Davis Hwy
Pensacola, FL
110 S Macdill Ave
Tampa, FL
11611 Sheldon Rd
Tampa, FL
13562 University Plaza #301
Tampa, FL
14831 N Dale Mabry Hwy
Tampa, FL
19910 Bruce B Downs Blvd
Tampa, FL
3440 W Dr Martin Luther King Jr Blvd
Tampa, FL
1383 E. Osceola Pkwy
Kissimmee, FL
2314 E Irlo Bronson Hwy
Kissimmee, FL
3313 S Orange Blossom Trl
Kissimmee, FL
413 W Oak St
Kissimmee, FL
4543 Pleasant Hill Rd
Kissimmee, FL
1552 Bella Cruz Drive
The Villages, FL
2157 Everglades Ln
The Villages, FL
2903 Traverse Trl
The Villages, FL
324 Heald Way
The Villages, FL
3465 Wedgewood Lane
The Villages, FL
1800 Ne 12Th Ave
Gainesville, FL
5700 Nw 23Rd St
Gainesville, FL
6628 Nw 9Th Blvd
Gainesville, FL
7050 Sw Archer Rd
Gainesville, FL
1800 W Hibiscus Blvd
Melbourne, FL
1915 S Babcock St
Melbourne, FL
6365 N Wickham Rd
Melbourne, FL
8500 N Wickham Rd
Melbourne, FL
11121 Health Park Blvd
Naples, FL
4884 Davis Blvd
Naples, FL
776 Neapolitan Way
Naples, FL
8855 Immokalee Rd
Naples, FL
1050 37th Place
Vero Beach, FL
3975 20th Street
Suite B & C, Vero Beach, FL
500 21St Street
Vero Beach, FL
5555 20Th St
Vero Beach, FL
1411 N Flagler Dr
West Palm Beach, FL
2051 45th Street
West Palm Beach, FL
4700 N Congress Ave
West Palm Beach, FL
8136 Okeechobee Blvd
West Palm Beach, FL
21653 State Road 7
Boca Raton, FL
6853 Sw 18Th St
Boca Raton, FL
7050 W Palmetto Park Rd
Boca Raton, FL
10151 Enterprise Center Blvd
Boynton Beach, FL
11076 South Military Trail
Boynton Beach, FL
2623 S Seacrest Blvd
Boynton Beach, FL
11505 Palmbrush Trail
Bradenton, FL
5604 Cortez Rd. W
Bradenton, FL
701 Manatee Avenue West
Bradenton, FL
1219 Cleveland St
Clearwater, FL
1831 N Belcher Rd
Clearwater, FL
3220 N Mcmullen Booth Rd
Clearwater, FL
17445 Us Highway 192
Clermont, FL
2105 Hartwood Marsh Road
Clermont, FL
265 Citrus Tower Blvd
Clermont, FL
2685 SW 32nd Place
Ocala, FL
303 Se 17Th St
Ocala, FL
8602 Sw 103Rd Street Rd
Ocala, FL
1010 SW Saint Lucie West Blvd
Port St Lucie, FL
1400 South East Goldtree Dr
Port St Lucie, FL
1675 Nw Saint Lucie West Blvd
Port St Lucie, FL
1101 34Th St N
St Petersburg, FL
1173 62nd Avenue North
St Petersburg, FL
6006 49th St N
St Petersburg, FL
19336 Cortez Blvd
Brooksville, FL
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Brooksville, FL
2301 Del Prado Blvd S
Cape Coral, FL
4817-1 Milton Street
Cape Coral, FL
1500 Beville Rd
Daytona Beach, FL
1663 N Clyde Morris Blvd
Daytona Beach, FL
2783 Elkcam Boulevard
Deltona, FL
915 Doyle Road
Deltona, FL
15740 New Hampshire Court
Fort Myers, FL
4350 Fowler St
Fort Myers, FL
3705 W 20Th Ave.
Hialeah, FL
777 E 25Th St
Hialeah, FL
10000 Stirling Rd
Hollywood, FL
3343 Sheridan St
Hollywood, FL
4600 Military Trl
Jupiter, FL
901 W Indiantown Rd
Jupiter, FL
120 International Parkway
Lake Mary, FL
2500 West Lake Mary Boulevard
Lake Mary, FL
3037 Lakeland Hills Blvd
Lakeland, FL
4708 Exploration Ave
Lakeland, FL
10131 W Colonial Dr
Ocoee, FL
2910 South Maguire Rd
Ocoee, FL
1465 Kingsley Ave
Orange Park, FL
1680 Eagle Harbor Parkway
Orange Park, FL
1040 Malabar Rd Se
Palm Bay, FL
590 Malabar Rd SE
Palm Bay, FL
3401 Pga Blvd
Palm Beach Gardens, FL
9820 Alternate A1a
Palm Beach Gardens, FL
33 Old Kings Rd N
Palm Coast, FL
84 Pinnacles Drive
Palm Coast, FL
12237 Pembroke Rd
Pembroke Pines, FL
17900 NW 5th Street
Pembroke Pines, FL
24123 Peachland Blvd
Port Charlotte, FL
2484 Caring Way
Port Charlotte, FL
2015 Hickory Tree Rd
Saint Cloud, FL
3000 17Th St.
Saint Cloud, FL
3501 Cattlemen Rd
Sarasota, FL
8451 Shade Avenue
Sarasota, FL
3041 Landover Blvd.
Spring Hill, FL
40 Seven Hills Dr
Spring Hill, FL
340 CBL Dr
St Augustine, FL
4475 Us Highway 1 S
St Augustine, FL
1594 Capital Cir NW-1
Tallahassee, FL
1605 E. Plaza Drive
Tallahassee, FL
1370 E Venice Ave
Venice, FL
4150 Tamiami Trl S
Venice, FL
26827 Foggy Creek Rd
Wesley Chapel, FL
28500 State Road 54
Wesley Chapel, FL
745 Orienta Ave
Altamonte Springs, FL
2135 E Semoran Blvd
Apopka, FL
2725 Se Highway 70
Arcadia, FL
20445 Biscayne Blvd
Aventura, FL
1005 Us 27 S
Avon Park, FL
380 S Main St
Belle Glade, FL
3591 N Lecanto Hwy
Beverly Hills, FL
9550 Bonita Beach Rd
Bonita Springs, FL
159 E. Bloomingdale Avenue
Brandon, FL
1239 State Road 436
Casselberry, FL
1530 Celebration Blvd.
Celebration, FL
1611 Main St
Chipley, FL
524 W Sagamore Ave
Clewiston, FL
2901 Coral Hills Dr.
Coral Springs, FL
4381 S Ferdon Blvd
Crestview, FL
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Crystal River, FL
19270 S Dixie Hwy
Cutler Bay, FL
40230 Highway 27
Davenport, FL
4801 S University Dr.
Davie, FL
1814 W Hillsboro Blvd
Deerfield Beach, FL
1702 N Woodland Blvd
Deland, FL
4900 Linton Blvd.
Delray Beach, FL
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Doral, FL
11371 N Williams St
Dunnellon, FL
7036 Us Highway 301 N
Ellenton, FL
2812 David Walker Road
Eustis, FL
1699 S 14Th Street
Fernandina Beach, FL
348 Miracle Strip Pkwy SW
Fort Walton Beach, FL
1491 SE 17th St
Ft. Lauderdale, FL
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Ft. Myers, FL
2940 S Highway 1
Ft. Pierce, FL
2002 Campbell Dr
Homestead, FL
8287 S Suncoast Blvd
Homosassa, FL
7459 State Road 52
Hudson, FL
212 E Eau Gallie Blvd
Indian Harbour Beach, FL
210 S. Apopka Ave
Inverness, FL
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Jay, FL
100460 Overseas Hwy
Key Largo, FL
2800 N Roosevelt Blvd
Key West, FL
572 Us-441 S
Lady Lake, FL
850 East Main St
Lake Butler, FL
289 Sw Stonegate Terrace
Lake City, FL
129 Tower St
Lake Placid, FL
1424 State Road 60 E
Lake Wales, FL
7697 Lake Worth Rd
Lake Worth, FL
1301 2Nd Ave Sw
Largo, FL
701 N. 14Th St
Leesburg, FL
3400 Lee Blvd
Lehigh Acres, FL
609 5Th St Sw
Live Oak, FL
1903 W Sr 434
Longwood, FL
16541 Pointe Village Dr
Lutz, FL
2101 S Highway 77
Lynn Haven, FL
2805 Overseas Hwy
Marathon, FL
682 Bald Eagle Drive
Marco Island, FL
5901 Colonial Dr
Margate, FL
4767 Highway 90
Marianna, FL
925 N Courtenay Pkwy
Merritt Island, FL
1000 5Th Street
Miami Beach, FL
1580 Branan Field Rd
Middleburg, FL
4965 Us-90
Milton, FL
17119 Miramar Pkwy
Miramar, FL
18989 Highway 441
Mount Dora, FL
6551 N. Orange Blossom Trail
Mt. Dora, FL
4741 US Highway 19
New Port Richey, FL
1996 State Road 44
New Smyrna Beach, FL
4585 Highway 20 East
Niceville, FL
15201 N. Cleveland Ave.
North Fort Myers, FL
100 Nw 170Th St
North Miami Beach, FL
14814 Tamiami Trl
North Port, FL
969 E Commercial Blvd
Oakland Park, FL
212 NE 19th Dr
Okeechobee, FL
3801 Tampa Rd
Oldsmar, FL
2756 Enterprise Road
Orange City, FL
3101 W PRINCETON ST
ORLANDO, FL
372 West Granada Boulevard
Ormond Beach, FL
1950 W Sr 426
Oviedo, FL
3874 Highway 90
Pace, FL
1024 S State Road 19
Palatka, FL
2885 Cafe Court
Palm City, FL
31846 Us Highway 19 N
Palm Harbor, FL
3401 S Congress Ave
Palm Springs, FL
3009 Highway 77
Panama City, FL
12107 Panama City Beach Pkwy
Panama City Beach, FL
9521 South Dixie Highway
Pinecrest, FL
206 Alexander Street West
Plant City, FL
1867-1869 N. Pine Island Road
Plantation, FL
898A North Federal Hwy
Pompano Beach, FL
3863 South Nova Road
Port Orange, FL
1850 Sw Gatlin Blvd
Port Saint Lucie, FL
206 Monument Ave
Port St Joe, FL
13143 Vail Ridge Dr
Riverview, FL
1260 Us Highway 1
Rockledge, FL
125 South State Road 7
Royal Palm Beach, FL
3814 State Road 674
Ruskin, FL
102 Lakeshore Dr
Saint Marys, GA
1418 W 1st St
Sanford, FL
13256 Us Highway 1
Sebastian, FL
11232 Park Blvd
Seminole, FL
6800 Gulfport Blvd S
South Pasadena, FL
900 E Ocean Blvd
Stuart, FL
1389 South Us Hwy 301
Sumterville, FL
10058 West Oakland Park Blvd
Sunrise, FL
6848 North University Drive
Tamarac, FL
707-1073 South Pinellas Ave
Tarpon Springs, FL
3233 Garden St
Titusville, FL
10710 Sr 54
Trinity, FL
1933 State Road 60 East
Valrico, FL
324 S. 6Th Ave
Wauchula, FL
2711 Executive Park Dr
Weston, FL
4928 Fl-674
Wimauma, FL
1372 6Th St Nw
Winter Haven, FL
2111 Glenwood Dr
Winter Park, FL
1132 E State Road 434
Winter Springs, FL
464016 State Road 200
Yulee, FL
6719 Gall Blvd
Zephyrhills, FL
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Heart
ApoB
Lp(a)
HDL Cholesterol
LDL Cholesterol
Triglycerides
10 year heart attack risk
Lifetime heart attack risk
Chol/HDLc Ratio
LDL/HDL Ratio
Non HDL
Total Cholesterol
ApoA1
ApoB/A1 Ratio
Non-HDL/Chol Ratio
LDL/Chol Ratio
HDL/Chol Ratio
Liver
ALT
AST
Total Bilirubin
ALP
De Ritis Ratio
Metabolic
Glucose
Hemoglobin A1c
TSH with reflex to T4
Kidneys
BUN
Creatinine
Albumin
Globulin
A/G Ratio
CO2
Calcium
Total Protein
Sodium
Potassium
Chloride
BUN/Creatinine Ratio
Nutrients
Ferritin
Folate
Iron
% Saturation
Vitamin D
Vitamin B12
Dietary Protein
Dietary Carbs
Dietary Sugar
Dietary Fat
Dietary Saturated Fat
Dietary Sodium
Dietary Potassium
Blood
hs-CRP inflammation)
WBC
Platelets
MCHC
Monocytes %
Leukocyte Esterase
RBC
MPV
RDW
Eosinophils %
Band Neutrophils %
Hemoglobin
MCV
Neutrophils %
Basophils %
R. Lymphocytes %
Hematocrit
MCH
Lymphocytes %
Urine
Appearance
Nitrite
Squamous Epithelial Cells
Bacteria
Occult Blood
Calcium Oxalate Crystals
Transitional Epithelial
Protein
pH
Bilirubin
Casts
Color
RBC
Specific Gravity
Triple Phosphate Crystals
Crystals
Granular Casts
WBC
Hyaline Casts
Ketones
Reducing Substances
Glucose
Renal Epithelial Cells
Uric Acid Crystals
Yeast
ApoB elsewhere
ApoB plus 100+ biomarkers for $190, drawn at lab locations across Florida.